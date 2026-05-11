Struct VideoTransmitCapabilities
Defined in File video_io_capabilities.hpp
struct VideoTransmitCapabilities
Capability snapshot for one transmit / playout device.
Public Members
std::string backend_id
std::string device_id
std::string device_uri
uint32_t max_concurrent_outputs = 0
std::vector<VideoTransport> transports
std::vector<VideoTransmitChannelCapabilities> output_channels
std::vector<std::string> connection_uri_schemes
