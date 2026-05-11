Struct VideoTransmitChannelCapabilities
Defined in File video_io_capabilities.hpp
Base Type
public holoscan::ops::video_io::ChannelCapabilities(Struct ChannelCapabilities)
struct VideoTransmitChannelCapabilities : public holoscan::ops::video_io::ChannelCapabilities
Transmission-oriented channel capabilities (concrete output role).
Public Members
std::string interface_label
bool progressive_output_supported = true
bool interlaced_output_supported = false
bool embedded_audio_output_supported = false
