Holoscan Sensor Bridge v2.3.1
Class GXFResource

Inheritance Relationships

Base Types

Derived Types

Class Documentation

class GXFResource : public holoscan::Resource, public holoscan::gxf::GXFComponent

Subclassed by holoscan::Allocator, holoscan::Clock, holoscan::Receiver, holoscan::SerializationBuffer, holoscan::StdComponentSerializer, holoscan::Transmitter, holoscan::UcxComponentSerializer, holoscan::UcxEntitySerializer, holoscan::UcxHoloscanComponentSerializer, holoscan::VideoStreamSerializer

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline GXFResource(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
GXFResource() = default
GXFResource(const std::string &name, nvidia::gxf::Component *component)
virtual void initialize() override

Initialize the component.

This method is called only once when the component is created for the first time, and use of light-weight initialization.

