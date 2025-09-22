Holoscan Sensor Bridge v2.3.1
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan Sensor Bridge v2.3.1  Class TransformBase

Class TransformBase

Inheritance Relationships

Derived Type

Class Documentation

class TransformBase

Base Transform Class.

Subclassed by holoscan::inference::GenerateBoxes

Public Functions

inline virtual InferStatus execute(const std::map<std::string, void*> &indata, const std::map<std::string, std::vector<int>> &indim, DataMap &processed_data, DimType &processed_dims)

Does the transform execution.

Parameters

  • indataMap with key as tensor name and value as raw data buffer

  • indimMap with key as tensor name and value as dimension of the input tensor

  • processed_data – Output data map, that will be populated

  • processed_dims – Dimension of the output tensor, is populated during the processing

Returns

InferStatus

inline virtual InferStatus initialize(const std::vector<std::string> &input_tensors)
Previous Class TorchInfer
Next Class TrtInfer
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Sep 22, 2025.
content here