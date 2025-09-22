Holoscan Sensor Bridge v2.3.1
Inheritance Relationships

Base Type

  • public AppWorkerService::Service

Class Documentation

class AppWorkerServiceImpl : public AppWorkerService::Service

Public Functions

explicit AppWorkerServiceImpl(holoscan::AppWorker *app_worker)
grpc::Status GetAvailablePorts(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) override
grpc::Status GetFragmentInfo(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, holoscan::service::FragmentInfoResponse *response) override
grpc::Status ExecuteFragments(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) override
grpc::Status TerminateWorker(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response) override
