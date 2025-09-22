Class Transmitter
Defined in File transmitter.hpp
Base Type
public holoscan::gxf::GXFResource(Class GXFResource)
Derived Types
public holoscan::DoubleBufferTransmitter(Class DoubleBufferTransmitter)
public holoscan::UcxTransmitter(Class UcxTransmitter)
class Transmitter : public holoscan::gxf::GXFResource
Base transmitter class.
Transmitters are used by output ports to emit messages.
Subclassed by holoscan::DoubleBufferTransmitter, holoscan::UcxTransmitter
Public Functions
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline Transmitter(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
Transmitter() = default
Transmitter(const std::string &name, nvidia::gxf::Transmitter *component)
inline virtual const char *gxf_typename() const override
- template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
