Struct GreedyFragmentAllocationStrategy::SystemResourceRequirementComparator
Defined in File greedy_fragment_allocation.hpp
This struct is a nested type of Class GreedyFragmentAllocationStrategy.
struct SystemResourceRequirementComparator
Public Functions
bool operator()(const SystemResourceRequirement &a, const SystemResourceRequirement &b) const
