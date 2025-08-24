NVIDIA Network Operator v25.7.0
Legal Notices and 3rd Party Licenses

Component

Version

Legal Notices and 3rd Party Licenses

NVIDIA Network Operator v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA Network Operator Init Container network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
RDMA Shared Device Plugin network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
IB Kubernetes Plugin network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
IP Over Infiniband (IPoIB) CNI plugin network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA IPAM Plugin network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA NIC Feature Discovery network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
Node Feature Discovery network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
SRIOV Network Operator network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
SR-IOV Network Device Plugin network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
SR-IOV CNI plugin network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
InfiniBand SR-IOV CNI plugin network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
Multus CNI network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
Whereabouts IPAM Plugin network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
RDMA CNI plugin network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
Open vSwitch CNI plugin network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA NIC Configuration Operator network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA Maintenance Operator network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
NVIDIA SpectrumX Operator network-operator-v25.7.0

- License
- 3rd Part Notice
Previous NVIDIA Network Operator Container Images
