Deploy MacVLAN Network with RDMA Shared Device
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: NicClusterPolicy
metadata:
name: nic-cluster-policy
spec:
rdmaSharedDevicePlugin:
image: k8s-rdma-shared-dev-plugin
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v25.7.0
config: |
{
"configList": [
{
"resourceName": "rdma_shared_device_a",
"rdmaHcaMax": 63,
"selectors": {
"ifNames": ["ens1f0"]
}
}
]
}
nvIpam:
image: nvidia-k8s-ipam
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v25.7.0
imagePullSecrets: []
enableWebhook: false
secondaryNetwork:
cniPlugins:
image: plugins
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v25.7.0
multus:
image: multus-cni
repository: nvcr.io/nvidia/mellanox
version: network-operator-v25.7.0
kubectl apply -f nicclusterpolicy.yaml
Step 2: Create IPPool for nv-ipam
apiVersion: nv-ipam.nvidia.com/v1alpha1
kind: IPPool
metadata:
name: macvlan-pool
namespace: nvidia-network-operator
spec:
subnet: 192.168.4.0/24
perNodeBlockSize: 50
gateway: 192.168.4.1
kubectl apply -f ippool.yaml
Step 3: Create MacvlanNetwork
apiVersion: mellanox.com/v1alpha1
kind: MacvlanNetwork
metadata:
name: macvlan-network
spec:
networkNamespace: "default"
master: "ens1f0"
mode: "bridge"
mtu: 1500
ipam: |
{
"type": "nv-ipam",
"poolName": "macvlan-pool"
}
kubectl apply -f macvlannetwork.yaml
Step 4: Deploy test workload
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: macvlan-test-pod
annotations:
k8s.v1.cni.cncf.io/networks: macvlan-network
spec:
containers:
- name: test-container
image: mellanox/rping-test
command: ["/bin/bash", "-c", "sleepinfinity"]
securityContext:
capabilities:
add: ["IPC_LOCK"]
resources:
requests:
rdma/rdma_shared_device_a: 1
limits:
rdma/rdma_shared_device_a: 1
kubectl apply -f pod.yaml
Verify the deployment:
kubectl exec -it macvlan-test-pod -- ip addr show
kubectl exec -it macvlan-test-pod -- ibv_devinfo
