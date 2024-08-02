NVIDIA Holoscan SDK v2.2.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v2.2.0  Template Struct codec< std::vector< bool > >

Template Struct codec< std::vector< bool > >

Struct Documentation

template<>
struct codec<std::vector<bool>>

Public Static Functions

static inline expected<size_t, RuntimeError> serialize(const std::vector<bool> &data, Endpoint *endpoint)
static inline expected<std::vector<bool>, RuntimeError> deserialize(Endpoint *endpoint)
Previous Template Struct codec< std::string >
Next Template Struct codec< std::vector< ops::HolovizOp::InputSpec > >
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Aug 2, 2024
content here