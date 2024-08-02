Typedef holoscan::FragmentNodeType

NVIDIA Holoscan SDK v2.2.0
Typedef Documentation

using holoscan::FragmentNodeType = std::shared_ptr<Fragment>
