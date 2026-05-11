Holoscan SDK v4.2.0
Class NativeBufferProtocolAdapter

Inheritance Relationships

Derived Types

Class Documentation

class NativeBufferProtocolAdapter

Subclassed by holoscan::HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase< ipc::transport::fastdds::FastDdsTransport >, holoscan::HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase< TransportType >

Public Types

using PendingExportCountChangedCallback = std::function<void(size_t)>

Public Functions

virtual ~NativeBufferProtocolAdapter() = default
virtual bool is_initialized() const = 0
virtual const std::string &default_protocol_name() const = 0
virtual bool supports_protocol(const std::string &protocol_name) const = 0
virtual bool can_export_tensor(const nvidia::gxf::Tensor &tensor) const = 0
virtual uint8_t descriptor_format_version() const = 0
virtual nvidia::gxf::Expected<std::vector<uint8_t>> export_tensor(void *device_ptr, const std::shared_ptr<void> &device_ptr_owner, const NativeTensorMetadata &tensor_info, const std::string &protocol_name, uint32_t sequence_num) = 0
virtual nvidia::gxf::Expected<ImportedNativeTensor> import_tensor_generic(const std::vector<uint8_t> &descriptor_bytes, const std::string &protocol_name, std::chrono::milliseconds timeout = std::chrono::milliseconds{0}) = 0
inline virtual size_t pending_export_count() const
inline virtual void set_on_pending_export_count_changed(PendingExportCountChangedCallback callback)
