Function holoscan::viz::SetWindowSizeCallback

Function Documentation

void holoscan::viz::SetWindowSizeCallback(void *user_pointer, WindowSizeCallbackFunction callback)

Set the window size callback. The callback function is called when the window is resized.

Parameters

  • user_pointer – user pointer value to be passed to the callback

  • callback – the new window size callback or nullptr to remove the current callback

