Function holoscan::encode_metadata_dictionary_payload
Defined in File holoscan_component_payloads.hpp
-
expected<std::vector<uint8_t>, RuntimeError> holoscan::encode_metadata_dictionary_payload(const MetadataDictionary &metadata)
Encode a MetadataDictionary into a self-contained byte blob.
Wire format: [entry_count: u32] per entry: [key_size: u32] [codec_name_size: u32] [payload_size: u32] [key bytes] [codec_name bytes] [payload bytes]
Previous Function holoscan::encode_message_payload
Next Template Function holoscan::forward_error(const expected<T, E>&)