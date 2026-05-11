Holoscan SDK v4.2.0
Function holoscan::encode_metadata_dictionary_payload

Function Documentation

expected<std::vector<uint8_t>, RuntimeError> holoscan::encode_metadata_dictionary_payload(const MetadataDictionary &metadata)

Encode a MetadataDictionary into a self-contained byte blob.

Wire format: [entry_count: u32] per entry: [key_size: u32] [codec_name_size: u32] [payload_size: u32] [key bytes] [codec_name bytes] [payload bytes]

