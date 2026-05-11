Function holoscan::encode_message_label_payload
Defined in File holoscan_component_payloads.hpp
-
expected<std::vector<uint8_t>, RuntimeError> holoscan::encode_message_label_payload(const MessageLabel &label)
Encode a MessageLabel into a self-contained byte blob.
Wire format: [path_count: u32] per path: [op_count: u32] per op: [name_size: u32] [name bytes] [rec_timestamp: i64] [pub_timestamp: i64] [frame_entry_count: u32] per frame: [key_size: u32] [key bytes] [frame_value: u64]
Previous Function holoscan::dldevice_from_pointer
Next Function holoscan::encode_message_payload