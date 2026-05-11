Holoscan SDK v4.2.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v4.2.0  Function holoscan::encode_message_label_payload

Function holoscan::encode_message_label_payload

Function Documentation

expected<std::vector<uint8_t>, RuntimeError> holoscan::encode_message_label_payload(const MessageLabel &label)

Encode a MessageLabel into a self-contained byte blob.

Wire format: [path_count: u32] per path: [op_count: u32] per op: [name_size: u32] [name bytes] [rec_timestamp: i64] [pub_timestamp: i64] [frame_entry_count: u32] per frame: [key_size: u32] [key bytes] [frame_value: u64]

Previous Function holoscan::dldevice_from_pointer
Next Function holoscan::encode_message_payload
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on May 11, 2026
content here