Template Function holoscan::create_data_logger_queue

Function Documentation

template<typename T>
inline std::unique_ptr<DataLoggerQueue<T>> holoscan::create_data_logger_queue(DataLoggerQueueType type, size_t capacity)

Factory function to create a queue of the specified type.

This factory must be defined after the concrete queue classes to avoid forward declaration issues.

Template Parameters

T – The type of elements stored in the queue

Parameters

  • type – The queue type to create

  • capacity – The queue capacity

Returns

A unique pointer to the created queue

