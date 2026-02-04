Template Function holoscan::create_data_logger_queue
Defined in File data_logger_queue.hpp
-
template<typename T>
inline std::unique_ptr<DataLoggerQueue<T>> holoscan::create_data_logger_queue(DataLoggerQueueType type, size_t capacity)
Factory function to create a queue of the specified type.
This factory must be defined after the concrete queue classes to avoid forward declaration issues.
- Template Parameters
T – The type of elements stored in the queue
- Parameters
type – The queue type to create
capacity – The queue capacity
-
- Returns
A unique pointer to the created queue
