NVIDIA Holoscan SDK v3.5.0
NVIDIA Docs Hub
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK v3.5.0
Function holoscan::deserialize_pose3d
Function holoscan::deserialize_pose3d
Defined in
File pose_tree_ucx_common.hpp
Function Documentation
inline
holoscan
::
Pose3d
holoscan
::
deserialize_pose3d
(
const
EdgeData
&
edge_data
)
