Holoscan SDK v4.2.0
Function holoscan::ops::video_io::to_video_device_capabilities(const VideoTransmitCapabilities&)

Function Documentation

VideoDeviceCapabilities holoscan::ops::video_io::to_video_device_capabilities(const VideoTransmitCapabilities &c)

Flatten transmit capabilities into the direction-agnostic device summary.

Warning

Direction-specific fields (interface_label, progressive_output_supported, interlaced_output_supported, embedded_audio_output_supported) are lost during the conversion because the output uses the base ChannelCapabilities type.

© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on May 11, 2026
