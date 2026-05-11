Holoscan SDK v4.2.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v4.2.0  Function holoscan::ops::video_io::register_video_acquisition_enumerator

Function holoscan::ops::video_io::register_video_acquisition_enumerator

Function Documentation

void holoscan::ops::video_io::register_video_acquisition_enumerator(const std::string &backend_id, VideoCaptureCapabilityEnumerator enumerator)

Register a capability enumerator for video acquisition.

Multiple enumerators may be registered per backend_id; results are concatenated in registration order. Vendor extensions should use a distinct backend_id (e.g. “vendor.aja”).

Parameters

  • backend_id – Non-empty identifier for the stack or vendor integration.

  • enumerator – Callable that returns VideoCaptureCapabilities without starting a pipeline.

Previous Function holoscan::ops::video_io::parse_transport_token
Next Function holoscan::ops::video_io::register_video_transmission_enumerator
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on May 11, 2026
content here