Function holoscan::ops::video_io::register_video_acquisition_enumerator
Defined in File video_io_registry.hpp
void holoscan::ops::video_io::register_video_acquisition_enumerator(const std::string &backend_id, VideoCaptureCapabilityEnumerator enumerator)
Register a capability enumerator for video acquisition.
Multiple enumerators may be registered per
backend_id; results are concatenated in registration order. Vendor extensions should use a distinct backend_id (e.g. “vendor.aja”).
Parameters
backend_id – Non-empty identifier for the stack or vendor integration.
enumerator – Callable that returns
VideoCaptureCapabilitieswithout starting a pipeline.
