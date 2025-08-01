Struct PoseTreeUCXClientConfig
Defined in File pose_tree_ucx_client.hpp
struct PoseTreeUCXClientConfig
Configuration for PoseTreeUCXClient.
This struct holds configuration parameters that control the behavior of the PoseTreeUCXClient, including timeout and polling intervals for UCX operations.
Public Members
int64_t request_timeout_ms = {5000}
Timeout in milliseconds for UCX requests.
int64_t request_poll_sleep_us{10}
Sleep duration in microseconds between request status polls.
int64_t worker_progress_sleep_us{100}
Sleep duration in microseconds between worker progress calls.
