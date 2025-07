holoscan.data_loggers

Bases: holoscan.core._core.DataLoggerResource

Basic console logger for debugging and development purposes.

This data logger outputs structured log messages to the console (via the Holoscan logging system) for any data received. It can handle tensors, tensor maps, metadata, and general data types by converting them to human-readable text format.

The logger provides filtering capabilities to control which messages are logged.

Parameters fragmentholoscan.core.Fragment (constructor only) The fragment that the data logger belongs to. serializerholoscan.data_loggers.SimpleTextSerializer, optional Text serializer used to convert data to string format. If not provided, a default SimpleTextSerializer will be created automatically. log_inputsbool, optional Whether to log input messages. Default is True. log_outputsbool, optional Whether to log output messages. Default is True. log_tensor_data_contentbool, optional Whether to log the actual content of tensor data. Default is False. log_metadatabool, optional Whether to log metadata associated with messages. Default is True. allowlist_patternslist of str, optional List of regex patterns. Only messages matching these patterns will be logged. If empty, all messages are allowed. denylist_patternslist of str, optional List of regex patterns. Messages matching these patterns will be filtered out. Denylist takes precedence over allowlist. namestr, optional (constructor only) The name of the data logger. Default value is "basic_console_logger" . } // namespace BasicConsoleLogger

Notes

If allowlist_patterns or denylist_patterns are specified, they are applied to the unique_id assigned to messages by the underlying framework.

In a non-distributed application (without a fragment name), the unique_id for a message will have one of the following forms:

operator_name.port_name

operator_name.port_name:index (for multi-receivers with N:1 connection)

For distributed applications, the fragment name will also appear in the unique id:

fragment_name.operator_name.port_name

fragment_name.operator_name.port_name:index (for multi-receivers with N:1 connection)

Attributes

args The list of arguments associated with the component. description YAML formatted string describing the resource. fragment Fragment that the resource belongs to. id The identifier of the component. name The name of the resource. resource_type Resource type.

spec

Methods

add_arg (*args, **kwargs) Overloaded function. initialize (self) initialization method for the resource. service (self, service_type[, id]) Retrieve a registered fragment service through the component's fragment. setup (self, arg0) setup method for the resource.

ResourceType

class ResourceType Bases: pybind11_builtins.pybind11_object Members: NATIVE GXF Attributes name value GXF = <ResourceType.GXF: 1> NATIVE = <ResourceType.NATIVE: 0> __init__ ( self : holoscan.core._core.Resource.ResourceType , value : int ) → None property name property value

add_arg ( * args , ** kwargs ) Overloaded function. add_arg(self: holoscan.core._core.ComponentBase, arg: holoscan.core._core.Arg) -> None Add an argument to the component. add_arg(self: holoscan.core._core.ComponentBase, arg: holoscan.core._core.ArgList) -> None Add a list of arguments to the component.

property args The list of arguments associated with the component. Returns arglistholoscan.core.ArgList

property description YAML formatted string describing the resource.

property fragment Fragment that the resource belongs to. Returns nameholoscan.core.Fragment

property id The identifier of the component. The identifier is initially set to -1 , and will become a valid value when the component is initialized. With the default executor ( holoscan.gxf.GXFExecutor ), the identifier is set to the GXF component ID. Returns idint

initialize ( self : holoscan.core._core.Resource ) → None initialization method for the resource.

property name The name of the resource. Returns namestr

property resource_type Resource type. holoscan.core.Resource.ResourceType enum representing the type of the resource. The two types currently implemented are NATIVE and GXF.

service ( self : object , service_type : type , id : str = '' ) → object Retrieve a registered fragment service through the component’s fragment. This method delegates to the fragment’s service() method to retrieve a previously registered fragment service by its type and optional identifier. Returns None if no fragment service is found with the specified type and identifier. Parameters service_typetype The type of the fragment service to retrieve. Must be a type that inherits from Resource or FragmentService. idstr, optional The identifier of the fragment service. If empty, retrieves by service type only. For Resources, this would typically be the resource’s name. Returns object or None The fragment service instance of the requested type, or None if not found. If the service wraps a Resource and a Resource type is requested, the unwrapped Resource instance is returned. Raises RuntimeError If the component has no associated fragment or if the fragment’s service method cannot be accessed. Notes This is a convenience method that internally calls the fragment’s service() method. For services that wrap Resources, the method will automatically unwrap and return the Resource if a Resource type is requested.

setup ( self : holoscan.core._core.Resource , arg0 : holoscan.core._core.ComponentSpec ) → None setup method for the resource.