Holoscan Sensor Bridge v2.3.1
Deprecated List

page deprecated

Member holoscan::CudaStreamHandler::defineParams  (OperatorSpec &spec, bool required=false)

since 1.0

Member holoscan::CudaStreamHandler::fromMessage  (gxf_context_t context, const nvidia::gxf::Expected< nvidia::gxf::Entity > &message)

since 1.0

Member holoscan::CudaStreamHandler::fromMessages  (gxf_context_t context, const std::vector< nvidia::gxf::Entity > &messages)

since 1.0

Member holoscan::CudaStreamHandler::getCudaStream  (gxf_context_t context)

since 1.0

Member holoscan::CudaStreamHandler::getStreamHandle  (gxf_context_t context)

since 1.0

Member holoscan::CudaStreamHandler::toMessage  (nvidia::gxf::Expected< nvidia::gxf::Entity > &message)

since 1.0

