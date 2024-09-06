Class Receiver

::

::

:

Base receiver class.

Receivers are used by input ports to receive messages.

Subclassed by holoscan::DoubleBufferReceiver, holoscan::UcxReceiver

Public Functions

template < typename ArgT , typename ... ArgsT , typename = std :: enable_if_t < ! std :: is_base_of_v < :: holoscan :: Resource , std :: decay_t < ArgT > > && ( std :: is_same_v < :: holoscan :: Arg , std :: decay_t < ArgT > > || std :: is_same_v < :: holoscan :: ArgList , std :: decay_t < ArgT > > ) > >

inline Receiver ( ArgT & & arg , ArgsT & & ... args )



Receiver ( ) = default



Receiver ( const std :: string & name , nvidia :: gxf :: Receiver * component )



inline virtual const char * gxf_typename ( ) const override

