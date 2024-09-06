Class UcxHoloscanComponentSerializer

UCX-based Holoscan component serializer.

Used by UcxEntitySerializer to serialize and deserialize Holoscan SDK class holoscan::Message. See the CodecRegistry class for adding serialization codecs for additional holoscan::Message types.

Public Functions

template < typename ArgT , typename ... ArgsT , typename = std :: enable_if_t < ! std :: is_base_of_v < :: holoscan :: Resource , std :: decay_t < ArgT > > && ( std :: is_same_v < :: holoscan :: Arg , std :: decay_t < ArgT > > || std :: is_same_v < :: holoscan :: ArgList , std :: decay_t < ArgT > > ) > >

inline UcxHoloscanComponentSerializer ( ArgT & & arg , ArgsT & & ... args )



UcxHoloscanComponentSerializer ( ) = default



inline virtual const char * gxf_typename ( ) const override



virtual void setup ( ComponentSpec & spec ) override

Define the resource specification. Parameters spec – The reference to the component specification.