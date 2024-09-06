NVIDIA Holoscan SDK v2.3.0
Struct CUuuid_st

Struct Documentation

struct CUuuid_st

Public Members

char bytes[16]
