Class AsyncDataLoggerBackend
Defined in File async_data_logger.hpp
Derived Type
public holoscan::data_loggers::AsyncConsoleBackend(Class AsyncConsoleBackend)
class AsyncDataLoggerBackend
Backend interface for dual-queue async logger.
Subclassed by holoscan::data_loggers::AsyncConsoleBackend
Public Functions
AsyncDataLoggerBackend() = default
virtual ~AsyncDataLoggerBackend() = default
virtual bool initialize() = 0
virtual void shutdown() = 0
virtual bool process_data_entry(const DataEntry &entry) = 0
virtual bool process_large_data_entry(const DataEntry &entry) = 0
inline virtual std::string get_statistics() const
