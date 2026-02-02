Holoscan SDK v3.10.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.10.0  Holoscan C++ API

Holoscan C++ API

Namespaces

Macros

Operator Definition

Resource Definition

Condition Definition

Scheduler Definition

Logging

Classes

Core

Operators

GXF Components

Conditions

Resources

Schedulers

Network Contexts

Native Operator Support

Analytics

Data Logging

Domain Objects

Tensor (interoperability with GXF Tensor and DLPack interface)

Class/Struct
Type Definitions

  • exhale_typedef_tensor_8hpp_1afd6b2b681b22ddeaca73cd6a6232c5e1

  • exhale_typedef_tensor_8hpp_1ad758981759a8dd0f69b807ad98451af4

Functions

  • exhale_function_tensor_8hpp_1aba4ddc93980bd147bc4970bfa3ff4d81

  • exhale_function_tensor_8hpp_1a556c5cb30a8df020398c43aadb4f0922

  • exhale_function_tensor_8hpp_1a44e273bf355e7a145e76756817b92f68

  • exhale_function_tensor_8hpp_1aa973c4fccb61338f25cfb0ee4a272b83

Utilities

Measurement

Enums

  • exhale_enum_allocator_8hpp_1a8b7f69b7437dab3499a14e35a5d72c75

  • exhale_enum_async__data__logger_8hpp_1ace081bd64ef21138375cad458fcebba8

  • exhale_enum_arg_8hpp_1a797fe63fdfc22e0260d6d44b85f0d9f9

  • exhale_enum_arg_8hpp_1af4a95575587845846f8c58fa49bab5ab

  • exhale_enum_condition_8hpp_1a5dc906177a4609bd59caa475ba7cdb30

  • exhale_enum_dataflow__tracker_8hpp_1ad33aa68261c043b54c11a39337f5ec1f

  • exhale_enum_errors_8hpp_1a33ad7eb800d03ecad89d263d61891a21

  • exhale_enum_logger_8hpp_1aa521e133a102a486c72b613570749983

  • exhale_enum_metadata_8hpp_1acc04c5458cb739cced68ea01df97f7e4

  • exhale_enum_parameter_8hpp_1aa1004e0a8386455dbece91f902e656a9

  • exhale_enum_scheduler_8hpp_1ae182dbb0da5dc05fc4661bec4ee09dc5

Operator-Specific Enums

Inference Module Enums

Visualization Module Enums

Functions

  • exhale_function_application_8hpp_1afd5a542cf1c8166e8c32bd2618adfd71

  • exhale_function_logger_8hpp_1ab96dd0720200f30d82a68125a9880930

  • exhale_function_logger_8hpp_1a4ff4b7f522e771a54df59d2cea8dc4e6

  • exhale_function_logger_8hpp_1a2a6bf3f4a33139e6340f3242e198d994

  • exhale_function_logger_8hpp_1a511fe905cb7b47a6abc589544f0dd007

  • exhale_function_logger_8hpp_1af5d15f6a4c76ce8883fb9a3df64cf8af

  • exhale_function_logger_8hpp_1a3c9f3f0113a317dadcbfd9c402f04882

  • exhale_function_logger_8hpp_1a60d44225f9b1825fd9884879fee86db3

  • exhale_function_logger_8hpp_1a87d3a6c0dc0d1186f82ed4b9666bd852

  • exhale_function_logger_8hpp_1a30f98b4f124293d8fe8493e6de2c06d0

  • exhale_function_logger_8hpp_1a8017df47ff9679f3805d1a0b7e6dfe94

  • Function holoscan::gxf::get_gxf_receiver

  • exhale_function_io__context_8hpp_1a24d0b14ea7aaf76c7505e5f3b707afc8

Typedefs

  • exhale_typedef_cpu__thread_8hpp_1a6db9bbcd2dc267ea27fcd162b70b14ed

  • exhale_typedef_expected_8hpp_1a21751b7658eb9233f58d9a5a4f2c1bb3

  • exhale_typedef_expected_8hpp_1a8c29243ec7fdd4aef7d935f0c72dc3f2

  • exhale_typedef_expected_8hpp_1add9f49110f4c6595e76137d1481cc95e

  • exhale_typedef_expected_8hpp_1af408adac7b395bb6c10178620a7c8bf9

  • exhale_typedef_flow__graph_8hpp_1a4aecea229722688be3a7d30348421aa3

  • exhale_typedef_flow__graph_8hpp_1aeb18a0625c0375e8da1814e89670c608

  • exhale_typedef_forward__def_8hpp_1acaccb6c50efc493a58bf447d50bf0164

  • exhale_typedef_graph_8hpp_1a302b71634787b2078f85ce402ff3f47e

  • exhale_typedef_graph_8hpp_1a9fa5bdfec4d57e402a8deffe61750b36

  • exhale_typedef_graph_8hpp_1ab20b0666014a0fc634583c1dc5af455e

  • exhale_typedef_graph_8hpp_1ae1a8c1bff7a3db3c062684612e1e050c

  • exhale_typedef_graph_8hpp_1ae5b60650556412963c694a9b15a81cc1

  • exhale_typedef_graph_8hpp_1afb2c17034d7e3e004a9131763e8f3d5f

  • exhale_typedef_metadata_8hpp_1a4fc913c666f8b7a1afc6b0d0f1e0aa8c

  • exhale_typedef_type__traits_8hpp_1a0d3f2b03e9f4324fd70e2cd5139fd1ec

  • exhale_typedef_type__traits_8hpp_1a101b19fbb6e8792e899bbd1fff211698

  • exhale_typedef_type__traits_8hpp_1a2e7271fe8cdf8230122ceb983228ec4e

  • exhale_typedef_type__traits_8hpp_1a399cd74a5f909d7b3815158ac32c8471

  • exhale_typedef_type__traits_8hpp_1a737b5fa7c80def8d7ee21a775b7ef00a

  • exhale_typedef_type__traits_8hpp_1a8898228ed7bb54554abcb87c4d2b8f7c

  • exhale_typedef_type__traits_8hpp_1ab095d25df2246a0edf7d95b99b728908

  • exhale_typedef_type__traits_8hpp_1aef13568514a360858861221b587da84e

Inference Module Typedefs

Visualization Module Typedefs

Variables

  • exhale_variable_cpu__resource__monitor_8hpp_1a81f044dd96503e8919462ec079ecbc65

  • exhale_variable_dataflow__tracker_8hpp_1a3e240487edfc73e59755f29d5a9ffe78

  • exhale_variable_dataflow__tracker_8hpp_1a7cb835d2f1d0cad83d925f0b44d13acd

  • exhale_variable_dataflow__tracker_8hpp_1a7e23da7f0ffa20bc79bdb743564bf0f6

  • exhale_variable_dataflow__tracker_8hpp_1a920aecafd8024abe3a125cbf0e32ce63

  • exhale_variable_dataflow__tracker_8hpp_1aa2cfa7e17c78f18fc91c444dfa0945d1

  • exhale_variable_dataflow__tracker_8hpp_1af7cd18b9eb2b9d9b76d328b59900f566

  • exhale_variable_expected_8hpp_1ae6efc4444700a9a08911d884857bb06c

  • exhale_variable_gpu__resource__monitor_8hpp_1ae9c4ec64e9b50146f256c3e70eccb823

  • exhale_variable_io__context_8hpp_1a7d68812a7241b94af93ec46784458585

  • exhale_variable_serialization__buffer_8hpp_1aa7a8ceba3b1b28fd04e0139b78701b36

  • exhale_variable_type__traits_8hpp_1a2b61ac0c36bd39ca398dde9664e65e33

  • exhale_variable_type__traits_8hpp_1a3891b0c8d38e9c0a11b23dc8edd31ceb

  • exhale_variable_type__traits_8hpp_1a7c08bbb1ef7ef321fb992a95efd512da

  • exhale_variable_type__traits_8hpp_1ab85cb33786104651460327900b9a4bb0

  • exhale_variable_type__traits_8hpp_1ad783526c0f45be5263f0e3a05593d611

  • exhale_variable_type__traits_8hpp_1ad7d7f0199299096140f9cfb74300d0de

  • exhale_variable_type__traits_8hpp_1af646bfc4bc70953fc1efc7bc3db459a5

  • exhale_variable_type__traits_8hpp_1af73fdd04b98b6ee3860a13bfe81229fb

  • exhale_variable_ucx__receiver_8hpp_1aef73979384b300f441fb9c0c9dec557e

  • exhale_variable_ucx__serialization__buffer_8hpp_1a562f8204ee23b5237632895651668eb8

Inference Module Variables

Previous Analytics
Next Holoscan API
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Feb 2, 2026