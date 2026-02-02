Holoscan SDK v3.10.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.10.0  Function holoscan::gxf::get_gxf_receiver

Function holoscan::gxf::get_gxf_receiver

Function Documentation

nvidia::gxf::Receiver *holoscan::gxf::get_gxf_receiver(const std::shared_ptr<IOSpec> &input_spec)
Previous Function holoscan::gxf::get_full_component_name
Next Function holoscan::gxf::get_videobuffer
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Feb 2, 2026
content here