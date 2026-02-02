Holoscan SDK v3.10.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.10.0  Class GXFSystemResourceBase

Class GXFSystemResourceBase

Inheritance Relationships

Base Type

Derived Types

Class Documentation

class GXFSystemResourceBase : public holoscan::gxf::GXFResource

Base class to be used with Resource types that inherit from nvidia::gxf::ResourceBase.

Resource components that can be registered with GXF’s Registrar::resource should inherit from this class. Any other resource components should just use GXFResource directly.

Subclassed by holoscan::GPUDevice, holoscan::ThreadPool

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit GXFSystemResourceBase(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
GXFSystemResourceBase() = default
GXFSystemResourceBase(const std::string &name, nvidia::gxf::ResourceBase *component)
inline virtual const char *gxf_typename() const override
Previous Class GXFSchedulingTermWrapper
Next Class GXFWrapper
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Feb 2, 2026
content here