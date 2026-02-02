Holoscan SDK v3.10.0
Class GXFWrapper

Inheritance Relationships

Base Type

  • public nvidia::gxf::Codelet

Class Documentation

class GXFWrapper : public nvidia::gxf::Codelet

Class to wrap an Operator into a GXF Codelet.

Public Functions

virtual ~GXFWrapper() = default
gxf_result_t initialize() override
gxf_result_t deinitialize() override
gxf_result_t registerInterface(nvidia::gxf::Registrar *registrar) override
gxf_result_t start() override
gxf_result_t tick() override
gxf_result_t stop() override
void set_operator(Operator *op)

Set the Operator object to be wrapped.

Parameters

op – The pointer to the Operator object.

Operator *op() const

Get the Operator object.

Returns

The pointer to the Operator object.

GXFExecutionContext *execution_context() const

Get the ExecutionContext object.

Returns

The pointer to the ExecutionContext object.

InputContext *input_context() const

Get the InputContext object.

Returns

The pointer to the InputContext object.

OutputContext *output_context() const

Get the OutputContext object.

Returns

The pointer to the OutputContext object.

