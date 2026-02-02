Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
Menu
Docs Hub
Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
Holoscan SDK v3.10.0
Submit Search
Submit Search
NVIDIA Docs Hub Homepage
NVIDIA Holoscan
Holoscan SDK v3.10.0
Template Struct YAMLNodeParser< IOSpec * >
Template Struct YAMLNodeParser< IOSpec * >
Defined in
File yaml_parser.hpp
Struct Documentation
template
<
>
struct
YAMLNodeParser
<
IOSpec
*
>
Public Static Functions
static
inline
IOSpec
*
parse
(
const
YAML
::
Node
&
)
Previous
Template Struct YAMLNodeParser< int8_t >
Next
Template Struct YAMLNodeParser< std::array< typeT, N > >
© Copyright 2022-2026, NVIDIA.
Last updated on Feb 2, 2026
Close
content here