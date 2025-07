Class Endpoint

GXF serialization endpoint wrapper.

This class is a non-owning wrapper around a GXF Endpoint. It is constructed via a pointer to an existing nvidia::gxf::Endpoint and its methods dispatch to that endpoint.

Public Types

using MemoryStorageType = nvidia :: gxf :: MemoryStorageType



Public Functions

Endpoint ( ) = default



Endpoint ( Endpoint & & ) = default



~Endpoint ( ) override = default



inline explicit Endpoint ( nvidia :: gxf :: Endpoint * gxf_endpoint )



virtual bool is_write_available ( ) override



virtual bool is_read_available ( ) override



virtual expected < size_t , RuntimeError > write ( const void * data , size_t size ) override



virtual expected < size_t , RuntimeError > read ( void * data , size_t size ) override