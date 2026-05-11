Function holoscan::dds_qos::apply_writer_qos

Function Documentation

inline void holoscan::dds_qos::apply_writer_qos(eprosima::fastdds::dds::DataWriterQos &dds_qos, const nvidia::gxf::QoSProfile &qos)

Map a GXF QoSProfile struct to FastDDS DataWriterQos.

Maps all QoSProfile fields to their DDS equivalents:

  • reliability, durability, history, depth: core QoS policies

  • priority: DDS TransportPriorityQosPolicy

  • max_blocking_time_ns: DDS ReliabilityQosPolicy.max_blocking_time

  • deadline_ns: DDS DeadlineQosPolicy.period

  • lifespan_ns: DDS LifespanQosPolicy.duration

DDS-specific resource_limits tuning is derived from history policy/depth (no GXF-level equivalent).

See also

docs/PUBSUB_DESIGN/DDS_BACKEND_ADOPT_NEW_GXF_APIS.md §3

Parameters

  • dds_qos – The DataWriterQos to configure (modified in-place). Must be freshly default-initialized (e.g. DATAWRITER_QOS_DEFAULT). Reusing a previously configured object may leave stale values for fields that this mapping does not set (deadline, lifespan, resource_limits).

  • qos – The GXF QoSProfile to map from.
