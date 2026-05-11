Function holoscan::dds_qos::apply_writer_qos
Defined in File fastdds_qos_profiles.hpp
inline void holoscan::dds_qos::apply_writer_qos(eprosima::fastdds::dds::DataWriterQos &dds_qos, const nvidia::gxf::QoSProfile &qos)
Map a GXF QoSProfile struct to FastDDS DataWriterQos.
Maps all QoSProfile fields to their DDS equivalents:
reliability, durability, history, depth: core QoS policies
priority: DDS TransportPriorityQosPolicy
max_blocking_time_ns: DDS ReliabilityQosPolicy.max_blocking_time
deadline_ns: DDS DeadlineQosPolicy.period
lifespan_ns: DDS LifespanQosPolicy.duration
DDS-specific resource_limits tuning is derived from history policy/depth (no GXF-level equivalent).See also
docs/PUBSUB_DESIGN/DDS_BACKEND_ADOPT_NEW_GXF_APIS.md §3
- Parameters
dds_qos – The DataWriterQos to configure (modified in-place). Must be freshly default-initialized (e.g.
DATAWRITER_QOS_DEFAULT). Reusing a previously configured object may leave stale values for fields that this mapping does not set (deadline, lifespan, resource_limits).
qos – The GXF QoSProfile to map from.
