Function holoscan::inference::setup_inference_io

Function Documentation

InferStatus holoscan::inference::setup_inference_io(const MultiMappings &pre_map, const MultiMappings &inf_map, std::vector<std::string> &model_inputs, std::vector<std::string> &model_outputs, std::vector<std::string> &transmit_outputs, const std::vector<std::string> &out_tensor_names)

Setup inference I/O map for inference.

Parameters

  • pre_map – Pre-processor map

  • inf_map – Inference map

  • model_inputs – Model inputs

  • model_outputs – Model outputs

  • transmit_outputs – Transmit outputs

  • out_tensor_names – Output tensor names

Returns

InferStatus with appropriate code and message

