Function holoscan::inference::setup_inference_io
Defined in File holoinfer_utils.hpp
InferStatus holoscan::inference::setup_inference_io(const MultiMappings &pre_map, const MultiMappings &inf_map, std::vector<std::string> &model_inputs, std::vector<std::string> &model_outputs, std::vector<std::string> &transmit_outputs, const std::vector<std::string> &out_tensor_names)
Setup inference I/O map for inference.
- Parameters
pre_map – Pre-processor map
inf_map – Inference map
model_inputs – Model inputs
model_outputs – Model outputs
transmit_outputs – Transmit outputs
out_tensor_names – Output tensor names
- Returns
InferStatus with appropriate code and message
