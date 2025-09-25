models.t5 package#

Submodules#

models.t5.t5_model module#

class core.models.T5.t5_model.T5LMHead(*args: Any, **kwargs: Any)#

Bases: MegatronModule

Masked LM head for T5

Parameters:

  • config (TransformerConfig) – transformer config

  • parallel_output (bool) – wether output logits being distributed or not.

  • vocab_size (int) – vocabulary size

  • pre_process (bool) – Include embedding layer

  • share_embeddings_and_output_weights (bool) – When True, input embeddings and output logit weights are shared.

forward(
hidden_states: torch.Tensor,
word_embeddings_weight: torch.Tensor,
) torch.Tensor#

Forward pass.

Parameters:

  • hidden_states (Tensor) – output hidden states from decoder

  • word_embeddings_weight (Tensor) – word embedding weight

Returns:

logits tensor

Return type:

Tensor

class core.models.T5.t5_model.T5Model(*args: Any, **kwargs: Any)#

Bases: LanguageModule

T5 Language model.

Parameters:

  • config (TransformerConfig) – transformer config

  • encoder_config (TransformerConfig) – encoder transformer config

  • transformer_encoder_layer_spec (ModuleSpec) – transformer layer customization specs for encoder

  • transformer_decoder_layer_spec (ModuleSpec) – transformer layer customization specs for decoder

  • vocab_size (int) – vocabulary size

  • max_sequence_length (int) – maximum size of sequence. This is used for positional embedding

  • pre_process (bool) – Include embedding layer (used with pipeline parallelism)

  • post_process (bool) – Include an output layer (used with pipeline parallelism)

  • fp16_lm_cross_entropy (bool, optional) – Defaults to False

  • parallel_output (bool) – Do not gather the outputs, keep them split across tensor parallel ranks

  • share_embeddings_and_output_weights (bool) – When True, input embeddings and output logit weights are shared. Defaults to False.

  • position_embedding_type (string) – Position embedding type. Options [‘learned_absolute’, ‘rope’]. Defaults is ‘learned_absolute’.

  • rotary_percent (float) – Percent of rotary dimension to use for rotary position embeddings. Defaults to 1.0 (100%). Ignored unless position_embedding_type is ‘rope’.

  • seq_len_interpolation_factor (float) – scale of linearly interpolating RoPE for longer sequences. The value must be a float larger than 1.0. Defaults to None.

  • add_encoder (bool) – Create the encoder (used with pipeline parallelism). When using pipelining, the encoder will only be created on a subset of the pipeline ranks.

  • add_decoder (bool) – Include an output layer (used with pipeline parallelism). As with add_encoder, when using this model and pipelining, the decoder will only be created on a subset of the pipeline ranks.

forward(
encoder_input_ids: torch.Tensor,
decoder_input_ids: torch.Tensor,
encoder_attn_mask: torch.Tensor,
decoder_attn_mask: torch.Tensor,
encoder_decoder_attn_mask: torch.Tensor,
lm_labels: torch.Tensor | None = None,
encoder_hidden_states: torch.Tensor | None = None,
output_encoder_hidden_only: bool = False,
inference_context: megatron.core.inference.contexts.BaseInferenceContext | None = None,
packed_seq_params: megatron.core.packed_seq_params.PackedSeqParams | None = None,
*,
inference_params: megatron.core.inference.contexts.BaseInferenceContext | None = None,
) torch.Tensor#

Forward pass.

Parameters:

  • encoder_input_ids (Tensor) – input ids for encoder

  • decoder_input_ids (Tensor) – input ids for decoder

  • encoder_attn_mask (Tensor) – self-attention mask for encoder

  • decoder_attn_mask (Tensor) – self-attention mask for decoder

  • encoder_decoder_attn_mask (Tensor) – cross-attention mask between encoder and decoder

  • lm_labels (Tensor) – labels for decoder output

  • inference_context (BaseInferenceContext) – relevant arguments for inferencing

Returns:

loss tensor

Return type:

Tensor

set_input_tensor(input_tensor)#

See megatron.model.transformer.set_input_tensor()

sharded_state_dict(
prefix: str = '',
sharded_offsets: Tuple[Tuple[int, int, int]] = (),
metadata: dict | None = None,
) megatron.core.dist_checkpointing.mapping.ShardedStateDict#

Sharded state dict implementation handling duplication of encoder and decoder layers.

Some layers (output, embedding) are shared between the encoder and decoder. This method sets the replica_id for them to ensure there is only one layer instance with replica_id (0, 0, 0).

Parameters:

  • prefix (str) – Module name prefix.

  • sharded_offsets (tuple) – PP related offsets, expected to be empty at this module level.

  • metadata (Optional[Dict]) – metadata controlling sharded state dict creation.

Returns:

sharded state dict for the T5Model

Return type:

ShardedStateDict

shared_embedding_or_output_weight() torch.Tensor#

Function to share the input embeddings and output logit weights.

core.models.T5.t5_model.t5_extended_attention_mask(
attention_mask_list: List[torch.Tensor],
) List[torch.Tensor]#

Creates the extended attention mask

Converts the attention mask of dimension [batch size, seq_len, seq_len] to [batch size, 1, seq_len, seq_len]

Parameters:

attention_mask (Tensor) – The input attention mask

Returns:

The extended binary attention mask

Return type:

Tensor

core.models.T5.t5_model.t5_position_ids(token_ids: torch.Tensor) torch.Tensor#

Calculate position ids from token ids :param token_ids: input tokens :type token_ids: Tensor

Returns:

position ids

Return type:

Tensor

Module contents#