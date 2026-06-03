name = "slurm-container-test" [[Tests]] id = "container.1" num_nodes = 2 time_limit = "01:00:00" name = "my_container_test" description = "Example Slurm container test" test_template_name = "SlurmContainer" [Tests.cmd_args] image_path = "/path/to/container.sqsh" cmd = "python train.py"