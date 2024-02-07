Infrastructure control plane components
- universe-infra-resource-manager
- universe-infra-admin-controller
- universe-api-gateway
- universe-infra-provisioning-manager
- universe-infra-provisioning-controller
- universe-infra-provisioning-baremetal-operator
- universe-infra-provisioning-ironic
- universe-infra-provisioning-bootp
- universe-infra-provisioning-mariadb
- universe-infra-workload-controller
- universe-infra-workload-manager
- universe-infra-workload-rule-manager
- universe-infra-catalog-manager
- universe-infra-flux-controller-helm
- universe-infra-flux-controller-source
