Program Listing for File operator_spec.hpp

#ifndef HOLOSCAN_CORE_OPERATOR_SPEC_HPP
#define HOLOSCAN_CORE_OPERATOR_SPEC_HPP

#include <iostream>
#include <list>
#include <memory>
#include <string>
#include <typeinfo>
#include <unordered_map>
#include <utility>
#include <vector>

#include "./common.hpp"
#include "./component_spec.hpp"
#include "./io_spec.hpp"
namespace holoscan {

class OperatorSpec : public ComponentSpec {
 public:
  explicit OperatorSpec(Fragment* fragment = nullptr) : ComponentSpec(fragment) {}

  std::unordered_map<std::string, std::shared_ptr<IOSpec>>& inputs() { return inputs_; }

  template <typename DataT>
  IOSpec& input() {
    return input<DataT>("__iospec_input");
  }

  template <typename DataT>
  IOSpec& input(std::string name, IOSpec::IOSize size = IOSpec::kSizeOne) {
    if (size == IOSpec::kAnySize) {
      // Create receivers object
      receivers_params_.emplace_back();

      // Register parameter
      auto& parameter = receivers_params_.back();
      param(parameter, name.c_str(), "", "", {}, ParameterFlag::kNone);
    }

    auto spec = std::make_shared<IOSpec>(this, name, IOSpec::IOType::kInput, &typeid(DataT), size);
    auto [iter, is_exist] = inputs_.insert_or_assign(name, std::move(spec));
    if (!is_exist) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("Input port '{}' already exists", name); }
    return *(iter->second.get());
  }

  std::unordered_map<std::string, std::shared_ptr<IOSpec>>& outputs() { return outputs_; }

  template <typename DataT>
  IOSpec& output() {
    return output<DataT>("__iospec_output");
  }

  template <typename DataT>
  IOSpec& output(std::string name) {
    auto spec = std::make_shared<IOSpec>(this, name, IOSpec::IOType::kOutput, &typeid(DataT));
    auto [iter, is_exist] = outputs_.insert_or_assign(name, std::move(spec));
    if (!is_exist) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("Output port '{}' already exists", name); }
    return *(iter->second.get());
  }

  using ComponentSpec::param;

  void param(Parameter<holoscan::IOSpec*>& parameter, const char* key, const char* headline,
             const char* description, ParameterFlag flag = ParameterFlag::kNone) {
    parameter.key_ = key;
    parameter.headline_ = headline;
    parameter.description_ = description;
    parameter.flag_ = flag;

    auto [_, is_exist] = params_.try_emplace(key, parameter);
    if (!is_exist) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("Parameter '{}' already exists", key); }
  }

  void param(Parameter<holoscan::IOSpec*>& parameter, const char* key, const char* headline,
             const char* description, std::initializer_list<void*> init_list) {
    (void)init_list;
    parameter.key_ = key;
    parameter.headline_ = headline;
    parameter.description_ = description;
    // Set default value to nullptr
    parameter.default_value_ = static_cast<holoscan::IOSpec*>(nullptr);

    auto [_, is_exist] = params_.try_emplace(key, parameter);
    if (!is_exist) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("Parameter '{}' already exists", key); }
  }

  void param(Parameter<holoscan::IOSpec*>& parameter, const char* key, const char* headline,
             const char* description, holoscan::IOSpec* default_value,
             ParameterFlag flag = ParameterFlag::kNone) {
    parameter.default_value_ = default_value;
    param(parameter, key, headline, description, flag);
  }

  void param(Parameter<std::vector<holoscan::IOSpec*>>& parameter, const char* key,
             const char* headline, const char* description,
             ParameterFlag flag = ParameterFlag::kNone) {
    parameter.key_ = key;
    parameter.headline_ = headline;
    parameter.description_ = description;
    parameter.flag_ = flag;

    auto [_, is_exist] = params_.try_emplace(key, parameter);
    if (!is_exist) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("Parameter '{}' already exists", key); }
  }

  void param(Parameter<std::vector<holoscan::IOSpec*>>& parameter, const char* key,
             const char* headline, const char* description,
             std::initializer_list<holoscan::IOSpec*> init_list) {
    parameter.key_ = key;
    parameter.headline_ = headline;
    parameter.description_ = description;
    parameter.default_value_ = init_list;  // create a vector from initializer list

    auto [_, is_exist] = params_.try_emplace(key, parameter);
    if (!is_exist) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("Parameter '{}' already exists", key); }
  }

  void param(Parameter<std::vector<holoscan::IOSpec*>>& parameter, const char* key,
             const char* headline, const char* description,
             std::vector<holoscan::IOSpec*> default_value,
             ParameterFlag flag = ParameterFlag::kNone) {
    parameter.default_value_ = default_value;
    param(parameter, key, headline, description, flag);
  }

  YAML::Node to_yaml_node() const override;

 protected:
  std::unordered_map<std::string, std::shared_ptr<IOSpec>> inputs_;
  std::unordered_map<std::string, std::shared_ptr<IOSpec>> outputs_;

  std::list<Parameter<std::vector<IOSpec*>>> receivers_params_;
};

}  // namespace holoscan

#endif/* HOLOSCAN_CORE_OPERATOR_SPEC_HPP */

content here