Holoscan SDK v3.10.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.10.0  Class Endpoint

Class Endpoint

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class Endpoint : public holoscan::Endpoint

GXF serialization endpoint wrapper.

This class is a non-owning wrapper around a GXF Endpoint. It is constructed via a pointer to an existing nvidia::gxf::Endpoint and its methods dispatch to that endpoint.

Public Types

using MemoryStorageType = nvidia::gxf::MemoryStorageType

Public Functions

Endpoint() = default
Endpoint(Endpoint&&) = default
~Endpoint() override = default
inline explicit Endpoint(nvidia::gxf::Endpoint *gxf_endpoint)
virtual bool is_write_available() override
virtual bool is_read_available() override
virtual expected<size_t, RuntimeError> write(const void *data, size_t size) override
virtual expected<size_t, RuntimeError> read(void *data, size_t size) override
virtual expected<void, RuntimeError> write_ptr(const void *pointer, size_t size, holoscan::MemoryStorageType type) override
Previous Class CudaObjectHandler
Next Class Entity
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Feb 2, 2026
content here