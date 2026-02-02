Holoscan SDK v3.10.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.10.0  Typedef holoscan::expected

Typedef holoscan::expected

Typedef Documentation

template<class T, class E>
using holoscan::expected = tl::expected<T, E>
Previous Typedef holoscan::element_of_t
Next Typedef holoscan::FragmentEdgeDataElementType
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Feb 2, 2026
content here