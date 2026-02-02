Function holoscan::viz::SetWindowSizeCallback
Defined in File holoviz.hpp
void holoscan::viz::SetWindowSizeCallback(void *user_pointer, WindowSizeCallbackFunction callback)
Set the window size callback. The callback function is called when the window is resized.
- Parameters
user_pointer – user pointer value to be passed to the callback
callback – the new window size callback or nullptr to remove the current callback
