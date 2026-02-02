Holoscan SDK v3.10.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.10.0  Function holoscan::serialize_snapshot

Function holoscan::serialize_snapshot

Function Documentation

inline std::vector<char> holoscan::serialize_snapshot(const std::vector<FrameInfo> &frames, const std::vector<EdgeData> &edges)
Previous Function holoscan::serialize_pose3d
Next Template Function holoscan::serialize_trivial_type
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Feb 2, 2026
content here