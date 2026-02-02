Topics
Holoscan SDK v3.10.0
NVIDIA Holoscan
Holoscan SDK v3.10.0
Function holoscan::serialize_snapshot
Function holoscan::serialize_snapshot
Defined in
File pose_tree_ucx_common.hpp
Function Documentation
inline
std
::
vector
<
char
>
holoscan
::
serialize_snapshot
(
const
std
::
vector
<
FrameInfo
>
&
frames
,
const
std
::
vector
<
EdgeData
>
&
edges
)
Previous
Function holoscan::serialize_pose3d
Next
Template Function holoscan::serialize_trivial_type
