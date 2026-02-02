Deprecated List

Holoscan SDK v3.10.0
Member holoscan::CudaStreamHandler::defineParams  (OperatorSpec &spec, bool required=false)

since 1.0

Member holoscan::CudaStreamHandler::fromMessage  (gxf_context_t context, const nvidia::gxf::Expected< nvidia::gxf::Entity > &message)

since 1.0

Member holoscan::CudaStreamHandler::fromMessages  (gxf_context_t context, const std::vector< nvidia::gxf::Entity > &messages)

since 1.0

Member holoscan::CudaStreamHandler::getCudaStream  (gxf_context_t context)

since 1.0

Member holoscan::CudaStreamHandler::getStreamHandle  (gxf_context_t context)

since 1.0

Member holoscan::CudaStreamHandler::toMessage  (nvidia::gxf::Expected< nvidia::gxf::Entity > &message)

since 1.0

Member holoscan::inference::DataBuffer::device_buffer

since 2.6, use device_buffer_ instead

Member holoscan::inference::DataBuffer::host_buffer

since 2.6, use host_buffer_ instead

Member holoscan::Operator::register_codec  (const std::string &codec_name, bool overwrite=true)

Use holoscan::gxf::GXFExecutor::register_codec instead.

Member holoscan::Subgraph::instance_name  () const

Use name() instead. This method will be removed in a future release.

