Holoscan SDK v3.10.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.10.0  Typedef holoscan::SO2d

Typedef holoscan::SO2d

Typedef Documentation

using holoscan::SO2d = SO2<double>

SO2 with double precision.

Previous Typedef holoscan::SchedulingPolicy
Next Typedef holoscan::SO2f
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Feb 2, 2026
content here