Typedef holoscan::SO3f

Typedef Documentation

using holoscan::SO3f = SO3<float>

SO3 with single precision.

