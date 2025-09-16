NVIDIA Holoscan SDK v3.6.0
Class GXFLogger

Inheritance Relationships

Base Type

  • public nvidia::logger::ILogger

Class Documentation

class GXFLogger : public nvidia::logger::ILogger

Implementation of the ILogger interface for GXF logging.

This class implements the nvidia::logger::ILogger interface to provide logging capabilities for the GXF (Graph Execution Framework) system within Holoscan. It overrides GXF’s default logging format with Holoscan’s format.

Public Functions

void log(const char *file, int line, const char *name, int level, const char *message, void *arg = nullptr) override
void pattern(const char *pattern) override
const char *pattern() const override
void level(int level) override
int level() const override
void redirect(int level, void *output) override
void *redirect(int level) const override

Public Static Functions

static void set_gxf_log_level(int level)

Set the gxf log level object.

Parameters

level – The log level to set.

static int gxf_log_level()

Get the gxf log level object.

Returns

The current log level.

