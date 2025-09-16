Class GXFLogger
Defined in File gxf_logger.hpp
Base Type
public nvidia::logger::ILogger
-
class GXFLogger : public nvidia::logger::ILogger
Implementation of the ILogger interface for GXF logging.
This class implements the nvidia::logger::ILogger interface to provide logging capabilities for the GXF (Graph Execution Framework) system within Holoscan. It overrides GXF’s default logging format with Holoscan’s format.
Public Functions
-
void log(const char *file, int line, const char *name, int level, const char *message, void *arg = nullptr) override
-
void pattern(const char *pattern) override
-
const char *pattern() const override
-
void level(int level) override
-
int level() const override
-
void redirect(int level, void *output) override
-
void *redirect(int level) const override
Public Static Functions
-
static void set_gxf_log_level(int level)
Set the gxf log level object.
- Parameters
level – The log level to set.
-
static int gxf_log_level()
Get the gxf log level object.
- Returns
The current log level.
- void log(const char *file, int line, const char *name, int level, const char *message, void *arg = nullptr) override
Previous Class GXFInputContext
Next Class GXFNetworkContext