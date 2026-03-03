Nemo Run
This workload (test_template_name is
NemoRun) executes NeMo training and fine-tuning tasks using the NeMo Run framework.
Test TOML example:
name = "my_nemo_test"
description = "Example NeMo Run test"
test_template_name = "NemoRun"
[cmd_args]
recipe = "llama3_8b"
task = "pretrain"
Test Scenario example:
name = "nemo-run-test"
[[Tests]]
id = "nemo.1"
num_nodes = 4
time_limit = "02:00:00"
test_name = "my_nemo_test"
Test-in-Scenario example:
name = "nemo-run-test"
[[Tests]]
id = "nemo.1"
num_nodes = 4
time_limit = "02:00:00"
name = "my_nemo_test"
description = "Example NeMo Run test"
test_template_name = "NemoRun"
[Tests.cmd_args]
recipe = "llama3_8b"
task = "pretrain"
Command Arguments
- class cloudai.workloads.nemo_run.nemo_run.NeMoRunCmdArgs(*, docker_image_url: str, task: str, recipe_name: str, num_layers: int | None = None, trainer: ~cloudai.workloads.nemo_run.nemo_run.Trainer = <factory>, log: ~cloudai.workloads.nemo_run.nemo_run.Log = <factory>, data: ~cloudai.workloads.nemo_run.nemo_run.Data = <factory>, optim: ~cloudai.workloads.nemo_run.nemo_run.Optim = <factory>, **extra_data: ~typing.Any)[source]
Bases:
CmdArgs
NeMoRun test command arguments.
- docker_image_url: str
- task: str
- recipe_name: str
- num_layers: int | None
- trainer: Trainer
- log: Log
- data: Data
- optim: Optim
Test Definition
- class cloudai.workloads.nemo_run.nemo_run.NeMoRunTestDefinition(*, name: str, description: str, test_template_name: str, cmd_args: NeMoRunCmdArgs, extra_env_vars: dict[str, str | List[str]] = {}, extra_cmd_args: dict[str, str] = {}, extra_container_mounts: list[str] = [], git_repos: list[GitRepo] = [], nsys: NsysConfiguration | None = None, predictor: PredictorConfig | None = None, agent: str = 'grid_search', agent_steps: int = 1, agent_metrics: list[str] = ['default'], agent_reward_function: str = 'inverse', script: File = File(src=PosixPath('/home/runner/work/cloudai/cloudai/src/cloudai/workloads/nemo_run/cloudai_nemorun.py')))[source]
Bases:
TestDefinition
NeMoRun test definition.
- cmd_args: NeMoRunCmdArgs
- script: File
- property docker_image: DockerImage
- property installables: list[Installable]
Get list of installable objects.
- constraint_check(tr: TestRun) → bool[source]
Check constraints for NeMoRun.
- property update_num_train_samples: int | None
Calculate num_train_samples based on global_batch_size and max_steps.
- was_run_successful(tr: TestRun) → JobStatusResult[source]