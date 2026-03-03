Slurm Container
This workload (test_template_name is
SlurmContainer) executes containerized workloads using Slurm with custom container configurations.
Test TOML example:
name = "my_container_test"
description = "Example Slurm container test"
test_template_name = "SlurmContainer"
[cmd_args]
image_path = "/path/to/container.sqsh"
cmd = "python train.py"
Test Scenario example:
name = "slurm-container-test"
[[Tests]]
id = "container.1"
num_nodes = 2
time_limit = "01:00:00"
test_name = "my_container_test"
Test-in-Scenario example:
name = "slurm-container-test"
[[Tests]]
id = "container.1"
num_nodes = 2
time_limit = "01:00:00"
name = "my_container_test"
description = "Example Slurm container test"
test_template_name = "SlurmContainer"
[Tests.cmd_args]
image_path = "/path/to/container.sqsh"
cmd = "python train.py"
Command Arguments
- class cloudai.workloads.slurm_container.slurm_container.SlurmContainerCmdArgs(*, docker_image_url: str, cmd: str, **extra_data: Any)[source]
Bases:
CmdArgs
Command line arguments for a generic Slurm container test.
- docker_image_url: str
- cmd: str
Test Definition
- class cloudai.workloads.slurm_container.slurm_container.SlurmContainerTestDefinition(*, name: str, description: str, test_template_name: str, cmd_args: ~cloudai.workloads.slurm_container.slurm_container.SlurmContainerCmdArgs, extra_env_vars: dict[str, str | ~typing.List[str]] = {}, extra_cmd_args: dict[str, str] = {}, extra_container_mounts: list[str] = [], git_repos: list[~cloudai._core.installables.GitRepo] = [], nsys: ~cloudai.models.workload.NsysConfiguration | None = None, predictor: ~cloudai.models.workload.PredictorConfig | None = None, agent: str = 'grid_search', agent_steps: int = 1, agent_metrics: list[str] = ['default'], agent_reward_function: str = 'inverse', extra_srun_args: list[str] = <factory>, scripts: list[~cloudai._core.installables.File] = <factory>)[source]
Bases:
TestDefinition
Test definition for a generic Slurm container test.
- cmd_args: SlurmContainerCmdArgs
- extra_srun_args: list[str]
- scripts: list[File]
- property docker_image: DockerImage
- property installables: list[Installable]
- property extra_args_str: str