NIXL Bench
This workload (test_template_name is
NIXLBench) runs NIXL benchmarking suite for network and interconnect performance testing.
Test TOML example:
name = "my_nixl_bench_test"
description = "Example NIXL Bench test"
test_template_name = "NIXLBench"
[cmd_args]
docker_image_url = "<docker container url here>"
path_to_benchmark = "/workspace/nixlbench/build/nixlbench"
backend = "UCX"
initiator_seg_type = "VRAM"
target_seg_type = "VRAM"
op_type = "READ"
Test Scenario example:
name = "nixl-bench-test"
[[Tests]]
id = "bench.1"
num_nodes = 1
time_limit = "00:10:00"
test_name = "my_nixl_bench_test"
Test-in-Scenario example:
name = "nixl-bench-test"
[[Tests]]
id = "bench.1"
num_nodes = 1
time_limit = "00:10:00"
name = "my_nixl_bench_test"
description = "Example NIXL Bench test"
test_template_name = "NIXLBench"
[Tests.cmd_args]
docker_image_url = "<docker container url here>"
path_to_benchmark = "/workspace/nixlbench/build/nixlbench"
backend = "UCX"
initiator_seg_type = "DRAM"
target_seg_type = "DRAM"
op_type = "WRITE"
Command Arguments
- class cloudai.workloads.nixl_bench.nixl_bench.NIXLBenchCmdArgs(*, docker_image_url: str, path_to_benchmark: str, etcd_path: str = 'etcd', etcd_endpoints: str = 'http://$NIXL_ETCD_ENDPOINTS', **extra_data: Any)[source]
Bases:
CmdArgs
Command line arguments for a NIXL Bench test.
- docker_image_url: str
- path_to_benchmark: str
- etcd_path: str
- etcd_endpoints: str
Test Definition
- class cloudai.workloads.nixl_bench.nixl_bench.NIXLBenchTestDefinition(*, name: str, description: str, test_template_name: str, cmd_args: NIXLBenchCmdArgs, extra_env_vars: dict[str, str | List[str]] = {}, extra_cmd_args: dict[str, str] = {}, extra_container_mounts: list[str] = [], git_repos: list[GitRepo] = [], nsys: NsysConfiguration | None = None, predictor: PredictorConfig | None = None, agent: str = 'grid_search', agent_steps: int = 1, agent_metrics: list[str] = ['default'], agent_reward_function: str = 'inverse')[source]
Bases:
TestDefinition
Test definition for a NIXL Bench test.
- cmd_args: NIXLBenchCmdArgs
- property docker_image: DockerImage
- property installables: list[Installable]
- property cmd_args_dict: dict[str, str | list[str]]
- was_run_successful(tr: TestRun) → JobStatusResult[source]