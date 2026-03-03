Sleep
This workload (test_template_name is
Sleep) executes a simple sleep command for testing and timing purposes. Useful for testing schedulers and system behavior.
Test TOML example:
name = "my_sleep_test"
description = "Example Sleep test"
test_template_name = "Sleep"
[cmd_args]
seconds = 30
Test Scenario example:
name = "sleep-test"
[[Tests]]
id = "sleep.1"
num_nodes = 1
time_limit = "00:02:00"
test_name = "my_sleep_test"
Test-in-Scenario example:
name = "sleep-test"
[[Tests]]
id = "sleep.1"
num_nodes = 1
time_limit = "00:02:00"
name = "my_sleep_test"
description = "Example Sleep test"
test_template_name = "Sleep"
[Tests.cmd_args]
seconds = 30
Command Arguments
- class cloudai.workloads.sleep.sleep.SleepCmdArgs(*, docker_image_url: str = 'ubuntu:22.04', seconds: int = 5, **extra_data: Any)[source]
Bases:
CmdArgs
Sleep test command arguments.
- docker_image_url: str
- seconds: int
Test Definition
- class cloudai.workloads.sleep.sleep.SleepTestDefinition(*, name: str, description: str, test_template_name: str, cmd_args: SleepCmdArgs, extra_env_vars: dict[str, str | List[str]] = {}, extra_cmd_args: dict[str, str] = {}, extra_container_mounts: list[str] = [], git_repos: list[GitRepo] = [], nsys: NsysConfiguration | None = None, predictor: PredictorConfig | None = None, agent: str = 'grid_search', agent_steps: int = 1, agent_metrics: list[str] = ['default'], agent_reward_function: str = 'inverse')[source]
Bases:
TestDefinition
Test object for Sleep.
- cmd_args: SleepCmdArgs
- property installables: list[Installable]
